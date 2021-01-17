أعلنت قنصلية فرنسا بالجزائر عن إجراءات مشددة على الراغبين في الدخول لأراضيها وهذا بغرض الحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشرت القنصلية الفرنسية في الجزائر على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن “كل التنقلات الدولية من وإلى فرنسا غير منصوح بها بشدة إلى غاية إشعار آخر” كما أكدت القنصلية أن “كل تنقل مستعجل يتوجب على صاحبه التقيد الصارم بإجراءات الوقاية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا”.

و أضاف البيان "ابتداء من 18 جانفي 2021 يتعين على مسافر متوجه نحو التراب الفرنسي انطلاقا من الجزائر تقديم لدى الركوب شهادة فحص بيولوجي RT-PCR تم إجراؤها منذ أقل من 72 ساعة قبل موعد الإقلاع".

كما يتعين على المسافرين تقديم لشركة الطيران قبل الإقلاع، تصريح شرفي بعدم ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا وعدم مخالطة أحد المصابين بالوباء خلال فترة 14 يوما التي تسبق موعد الرحلة والالتزام بفترة حجر صحي طوعي لدى الوصول مدتها 7 أيام مع تقديم عنوان الإقامة وإجراء فحص بيولوجي RT-PCR للكشف عن إصابة محتملة بالفيروس.

وأشارت القنصلية في نفس البيان أنه لن يتم منح أي استثناء من قبل الخدمات القنصلية الفرنسية في الجزائر في حالة توفر اختبار RT-PCR في الجزائر.