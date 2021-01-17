سجلت الجزائر 222 إصابة جدية بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن، اليوم الأحد، الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و بهذا، يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 103833 حالة.

و أضاف المصدر تسجيل 5 وفيات جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 2836 وفاة.

فيما تماثلت 181 مريضا للشفاء من الفيروس ليصل عدد المتعافين إلى 70554 حالة و لا يزال 32 مريضا حاليا في العناية المركزة.

فيما يخص الولايات، أفاد الدكتور جمال فورار أن 40 ولاية سجلت أقل من 09 حالات، منها 21 ولاية لم تسجل أية حالة، بينما 08 ولايات سجلت أكثر 10 حالات .