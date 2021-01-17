وجه قاضي التحقيق بالغرفة الاولى لدى محكمة الحراش نداء الى كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم بن زهرة هيلال، بصفته شاهدا أو ضحية، التقرب من مكتبه من أجل تقييد شكواه، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن قاضي التحقيق بالغرفة الاولى لدى محكمة الحراش "يوجه نداء الى كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم بن زهرة هيلال، بصفته شاهدا أو ضحية، التقرب من مكتبه بالغرفة الأولى لدى محكمة الحراش من أجل تقييد شكواه".

وأضاف البيان أن هذا النداء جاء "بعد الاطلاع على القضية المتابع فيها المتهم بن زهرة هيلال عن قضية جنحة النصب وانتحال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا على صفة انتحال صفته ضابط برئاسة الجمهورية".