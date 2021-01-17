كشف الدكتور بودة ناصر، مدير الصحة و السكان بوهران في ندوة صحفية ،زوال اليوم، عن قاىمة أولية تضم 124 الف شخص من أعوان الصحة و قطاعات استراتيجية للاستفادة من اللقاح ضد كوفيد 19 .

يستحوذ عمال قطاع الصحة على حصة الأسد بتعداد 70 ألف عاملا، وضعتها الوزارة في الفئة ذات الأولوية، كونهم على جبهة المواجهة.

استبعد المدير وجود عزوف لدى عمال الصحة بالنظر للظروف الصعبة التي عاشوها و التجربة المريرة مع مرضى كوفيد ووفاة العديد من زملاءهم، وأضاف بان كمية اللقاح المخصص للولاية لم يتحدد بعد من طرف وزارة الصحة و السكان.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية خصصت مركز تخزين واحد للحفاظ على اللقاح في ظروف تبريد مناسبة دون ذكر الموقع بالنظر لسرية العملية و باعتبار اللقاح مادة استراتيجية.

تتكفل المستشفيات الجامعية فقط بتلقيح عمالها، فيما توكل مهمة تلقيح بقية الفئات المعنية لـ50 مؤسسة صحة جوارية.