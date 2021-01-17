أكد المدرب بلال دزيري، اليوم الأحد، بأن التحاقه بنصر حسين داي (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم)، لخلافة نذير لكناوي يسير في "الطريق الصحيح".

و صرح دزيري قائلا : "أعطيت موافقتي المبدئية للإشراف على النصرية. بقيت تسوية بعض التفاصيل في الساعات القادمة قبل ترسيم التحاقي. الأمور تسير في الطريق الصحيح".

و كان دزيري (48 سنة) قد غادر أهلي برج بوعريريج الأسبوع الماضي عقب الهزيمة الثقيلة المسجلة في داربي الهضاب العليا أمام وفاق سطيف (1-5)، وهو ما عقد أكثر وضعية الأهلي المتواجد في المرتبة الأخيرة للترتيب العام.

من جهته، دفع المدرب نذير لكناوي ثمن الانطلاقة السيئة لأصحاب اللونين "الأحمر و الأصفر" الذين فشلوا في تحقيق الانتصار حتى لقاء جمعية الشلف (1-0) لحساب الجولة السابعة للبطولة.

و كان نصر حسين داي قد سجل يوم الجمعة الماضي في بشار هزيمة بنتيجة 2-1 أمام شبيبة الساورة، تحت اشراف المدرب المؤقت علي بوجمعة لحساب الجولة الثامنة.

و سبق لدزيري أن أشرف على نصر حسين داي، الذي تكون فيه، ثلاث مرات، منها مرتان كمدرب مساعد.

و من المتوقع أن تتزامن عودته لدى استقبال "النصرية" لنجم مقرة لحساب الجولة التاسعة.