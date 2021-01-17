أعلن وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، اليوم الأحد من المدية، عن الاقتناء "القريب" لعدد "هام" من الموزعات الآلية للأوراق النقدية بغرض امتصاص العجز المسجل حاليا عبر عديد المكاتب البريدية.

وأكد بومزار، على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية المدية، عن "وجوب تعزيز حظيرة الموزعات الآلية، بالشكل الذي يسمح بتغطية الطلب الكبير المعبر عنه من طرف زبائن بريد الجزائر ورفع الضغط عن مكاتب البريد لتمكينها من ضمان خدمات أخرى بنفس أهمية سحب النقود"، كما أضاف.

وفيما يخص إمكانية توسيع هياكل الاستقبال التابعة لبريد الجزائر، قال الوزير انه من الأفضل "توجيه جهود القطاع إلى المواقع السكنية الكبرى والأحياء ذات كثافة سكانية عالية من خلال تجهيزها بمكاتب بريدية عوض برمجة مراكز بريدية بمناطق ذات كثافة سكانية منخفضة".

أما بخصوص مشروع إنشاء البنك البريدي، أوضح الوزير بومزار أن مصالحه الوزارية "بصدد دراسة مدى نجاعة المشروع"، مشيرا "إلى توجيه التفكير في الموضوع إلى أحسن الوسائل للتوصل إلى نموذج مناسب للظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".

وفي سياق آخر، كشف وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عن التكفل بالمنشآت القاعدية الخاصة بالهاتف والانترنت، على مستوى خمسون منطقة ظل من خلال صندوق الخدمة الشاملة للوزارة، في حين سيتم التكفل بثلاثين منطقة ظل أخرى.

من خلال تمويل يساهم فيه عدة شركاء اقتصاديين.