أفادت تقارير اخبارية ان العاصمة الامريكية واشنطن أضحت تعج بألاف الجنود الذين يتوافدون إليها حيث تحولت الى نقطة عسكرية قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر في 20 جانفي الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لقوات "الحرس الوطني"، على موقع "تويتر" صورا ترصد وصول مجموعة من الجنود إلى العاصمة واشنطن على متن طائرة شحن عسكرية, لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب، وسط تخوفات من اندلاع أعمال عنف.

وقالت الصفحة إن "أكثر من 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني وصلوا إلى العاصمة واشنطن، استعداد لحفل التنصيب، بينما يظهر مقطع فيديو آخر لحظة نزول الجنود من طائرة الشحن التي تقلهم إلى العاصمة واشنطن".

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إنشاء "منطقة عسكرية حول العاصمة واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن".

وتشمل المناطق الجديدة "الحمراء" و"الخضراء" التي وضعتها الخدمة السرية، كمناطق بالقرب من البيت الأبيض ونصب "لنكولن" التذكاري والمول الوطني ومبنى الكابيتول وحتى بعض المناطق السكنية والتجارية المجاورة، قد تم تضمينها في المحيط الأمني الخاضع للحراسة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحدد جهاز الخدمة السرية "المنطقة الخضراء" على أنها شوارع لا يمكن الوصول إليها إلا للمقيمين والشركات، ويجب على الأفراد الذين يرغبون في السفر عبر المنطقة الخضراء إظهار هويتهم.

وسيتمركز الجنود حول المنطقة المحمية بحواجز خرسانية وسياج معدني بأسلاك شائكة وسيارات عسكرية من نوع "هامفي" الأمريكية.

كما تم الإعلان عن المناطق المحظورة، ومن المتوقع أن تظل هكذا حتى 21 جانفي الجاري، أي بعد حفل التنصيب.

وحذرت عمدة العاصمة موريل بوزرن السكان من أن "الإجراءات الأمنية المشددة قد تكون "الوضع الطبيعي الجديد" بعد يوم التنصيب، وقالت انها "لا تستطيع توفير إطار زمني لوقت إزالة الحواجز حول مبنى الكابيتول".