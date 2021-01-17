إشترط عمال مؤسسة"اونيام" وادي عيسي بتيزي وزو من مصطفى فرفر، المدير العام الجديد لمجمع " إليك الجزائر"، خلال زيارة عمل للمصنع قام بها ، صباح اليوم الأحد ، إستجابة السلطات للمطالب التي رفعوها لإستئناف عملهم، اي انهم يطالبون الملموس و لا يكترثون بالتصريحات الشفوية.

للإشارة إعترف الرئيس المدير العام لمجمع "إليك الجزائر " لدى حديثه مع المضربين أن مطالبهم شرعية و أنه سيتم الإستجابة لها لاحقا.

شهد مصنع مؤسسة" أونيام" بوادي عيسي تيزي وزو، صباح اليوم الأحد، زيارة الرئيس المدير العام الجديد لمجمع "إليك الجزائر " مصطفى فرفر للمصنع، إلتقى خلالها بالعمال و ممثليهم النقابيين.

خلال اللقاء الذي دام بضعة دقائق، طلب منهم ضرورة إستئناف العمل، معترفا أمامهم بشرعية مطالبهم التي سيتم الإستيجاب لها لاحقا.

كرد فعل على دعوة الرئيس المدير العام للمجمع، إشترط عمال مؤسسة "اونيام" وقف حركتهم الإحتجاجية و إستئناف عملهم بالإستجابة للمطالب التي سبق لهم أن رفعوها منذ عدة أسابيع، ألا و هي رحيل الرئيس المدير العام و طاقمه، إلى جانب إلغاء العطلة التقنية لشهر ديسمبر 2020، التي فرضها عليهم مجلس إدارة المؤسسة دون إستشارتهم حسبهم.

للإشارة، حسب مصادر نقابية، ترك الرئيس المدير العام لمجمع "إليك الجزائر " الإنطباع وسط عمال " أونيام " لدى مغادرته المكان أن الأيام القليلة القادمة ستحمل الجديد المنتظر من قبلهم الذي سيسمح لهم بإستئناف عملهم.