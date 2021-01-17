تم، مساء اليوم الأحد، العثور على الأستاذ الجامعي الدكتور فيلالي بلقاسم من جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بقسنطينة، جثة هامدة، بحقل ببلدية بتي حميدان غرب ولاية قسنطينة.

و حسب مصادر من أقارب الأستاذ المتوفى، فإنه عثر عليه من قبل شخص كان يرعى الغنم.

و تضيف المصادر ذاتها بأن الجثة لم تظهر عليها أي آثار للعنف أو الضرب، مما يرجح أن تكون الوفاة عادية متأثرا بمرض السكري الذي يعانيه و البرد، خاصة و أن الأجواء كانت ممطرة منذ خروجه صبيحة الجمعة الماضية.

و قد نقلت الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ديدوش مراد بولاية قسنطينة للتشريح .

في حين فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ظروف و ملابسات الوفاة.

الدكتور فيلالي بلقاسم يبلغ من العمر 48 سنة، متزوج و أب لخمسة أبناء ،أستاذ لعدة مقاييس بجامعة الأمير عبد القادر.