ميلة :تجار القرارم يطيحون بمفتش الضرائب

مجتمع
17 يناير 2021 () - ميلة :ب.رشيد
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استجابت مديرية الضرائب الولائية و الجهوية لمطلب تجار القرارم قوقة، المتعلق برحيل مفتش الضرائب بالبلدية وإعادة دراسة كل الملفات الخاصة بالتحصيلات الجبائية .

جاء ذلك عقب الإضراب العام الذي شنه التجار، اليوم الأحد، و شلوا  كلية النشاط التحاري بذات البلدية.

و حسب المدير الولائي للضرائب بميلة، بعوش يزيد، الذي حضر إلى عين المكان و استمع رفقة مفتش من المديرية الجهوية لقسنطينة، تقرر بعد ذلك تحويل المفتش إلى وجهة أخرى مع  وعد التجار بإعادة النظر في كل الملفات و تسويتها، حسب خصوصية كل ملف.

ليفترق المحتجون مساء بعد أن حققوا مطلبهم الرئيسي.

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