استجابت مديرية الضرائب الولائية و الجهوية لمطلب تجار القرارم قوقة، المتعلق برحيل مفتش الضرائب بالبلدية وإعادة دراسة كل الملفات الخاصة بالتحصيلات الجبائية .

جاء ذلك عقب الإضراب العام الذي شنه التجار، اليوم الأحد، و شلوا كلية النشاط التحاري بذات البلدية.

و حسب المدير الولائي للضرائب بميلة، بعوش يزيد، الذي حضر إلى عين المكان و استمع رفقة مفتش من المديرية الجهوية لقسنطينة، تقرر بعد ذلك تحويل المفتش إلى وجهة أخرى مع وعد التجار بإعادة النظر في كل الملفات و تسويتها، حسب خصوصية كل ملف.

ليفترق المحتجون مساء بعد أن حققوا مطلبهم الرئيسي.