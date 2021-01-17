قضت محكمة الجنح بتيزي وزو ، مساء اليوم الأحد ، بأحكام تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر سجن غير نافذ و بفرض غرامة مالية قدرت بـ10 آلاف دينار جزائري في حق 7 أشخاص، ألقت عليهم قوات الأمن القبض خلال الاشتباكات مع أعوان مكافحة الشغب في مسيرة أنصار شبيبة القبائل، التي شهدتها بعض شوارع المدينة الجديدة بتيزي وزو أمس السبت، للمطالبة برحيل رئيس النادي شريف ملال .

تمت محاكمة الـ7 متهمين في إطار إجراءات المثول الفوري التي قررها وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، حيث وجهت لهم تهمة خرق تدابير الحجر الصحي، تنظيم تجمع غير مرخص، تخريب الأملاك العمومية و الإعتداء على عناصر الشرطة.