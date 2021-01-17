أودع المعتدي على طبيبة مناوبة تعمل بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالخروب (قسنطينة) الحبس المؤقت عن تهمة "التعدي بالعنف على أحد مهنيي الصحة" الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 149 مكرر من الأمر 20/01 المعدل لقانون العقوبات، حسب ما ورد اليوم الأحد في بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب.

و أوضح المصدر أنه بتاريخ 15 يناير الجاري تعرضت طبيبة مناوبة بالمؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف بالخروب للاعتداء بالضرب من طرف أحد المرضى يبلغ من العمر (25 سنة)، ما ستدعى تدخل الضبطية القضائية المختصة و توقيف المشتبه به و فتح تحقيق ابتدائي معه و سماعه.

و أضاف المصدر، أن المشتبه به قد اعترف باعتدائه على الطبيبة دون تحديد أسباب فعله فيما قدمت الضحية شهادة طبية شرعية تتضمن عجزا عن العمل مدته 15 يوما.

و أشار المصدر إلى أن المتهم أحيل على محكمة الجنح بالخروب وفقا لإجراءات المثول الفوري.