عقد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأحد بمقر الوزارة لقاء تشاوريا مع رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، محمد نذير بوعباس، وأعضاء من الكونفدرالية، حيث بحث معهم سبل تحقيق الإنعاش الاقتصادي.



وأشار بيان لوزارة الصناعة نشر على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك “أنه وخلال اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر فيما يتعلق ببعث الحركية الاقتصادية لاسيما في المجال الصناعي، حيث شرح وزير الصناعة المنهج المتبع من طرف الحكومة ومختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق هذه الغاية.



ومن جانبهم، قدم ممثلو الكونفدرالية، على لسان رئيسهم، اقتراحاتهم في هذا الخصوص مبدين التزامهم بالمساهمة في النهوض بالاقتصاد خارج المحروقات، تماشيا مع برنامج الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني لاسيما في شقه الصناعي.



كما نقل ممثلو الكونفدرالية انشغالات المتعاملين الاقتصاديين والصعوبات التي يواجهها رؤساء المؤسسات لتجسيد أهدافهم وكذا العراقيل التي تفاقمت آثارها جراء تفشي جائحة كورونا.