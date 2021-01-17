أعلنت وساطة الجمهورية اليوم عن إعادة ادماج تسعة من الاطارات السامية في مناصبهم بالوكالة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك"، المتخصصة في عملية المصادقة والمطابقة الصناعية، بعد تسريحهم بطريقة تعسفية.

وقال بيان أصدره ديوان وسيط الجمهورية كريم يونس، اليوم الأحد، إن هذا الأخير يسجل ارتياح كبير عملية إدماج هؤلاء الإطارات الذين تقدموا إليه في وقت سابق بتظلم ضد قرار وزارة الصناعة.

وأكد المصدر نفسه أن إلغاء قرار التسريح اتخذه وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم.

وأضاف البيان أن وسيط الجمهورية يثمن قرار الوزير أيت علي براهم، ويهنئ الاطارات المدمجين على استرجاع وظائفهم وحقوقهم.

ولم يذكر المصدر الأسباب التي دفعت الوزارة إلى تسريح هؤلاء الإطارات.

ويشار إلى أن كريم يونس كان قد هاجم الإدارة وقطاعات وزارية بسبب عدم تعاونها معه من أجل إعادة الاعتبار لمواطنين تعرضوا للتعسف في تطبيق قرارات ادارية أضرت بالكثير منهم، بحجج غير قانونية.