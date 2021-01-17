عثر عناصر الحماية المدنية لولاية سطيف اليوم الأحد على جثة شخص مسن و مكبل اليدين و الرجلين بقرية إيزعطيطن الواقعة ببلدية بوسلام (أقصى شمال غرب سطيف), حسب ما علم من المديرية الولائية للحماية المدنية.



وأكد المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المديرية, النقيب أحمد لعمامرة, بأن الفرقة التابعة لذات السلك النظامي ببلدية بوعنداس (شمال سطيف) قد تدخلت بمعية مصالح الدرك الوطني اليوم الأحد لأجل نقل شخص (78 سنة) متوفي بمنزلة بقرية إيزعطيطن التابعة لبلدية بوسلام. كما أوضح المصدر بأن الضحية قد وجد ميتا و مكبل اليدين و الرجلين و ذلك بمرآب منزله حديث البناء بمحاذاة الطريق الولائي رقم 45 و المكون من ثلاثة طوابق, حيث كان يقطنه بمفرده.



ونقلت جثة الضحية إلى مستشفى " السعيد لعوامري" ببوقاعة و ذلك فور استكمال التحقيقات الميدانية التي باشرها أفراد الدرك الوطني من أجل معرفة ظروف و ملابسات الحادث, كما تمت الإشارة إليه.