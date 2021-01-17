أصبحت شركة شياومي (Xiaomi) المصنِّعة للهواتف الذكية أحدث عملاق تقني صيني يقع ضحية ما يسمى بـ"القائمة السوداء" لإدارة ترامب، وهي بحسب مصادر من رويترز واحدة من 9 شركات مضافة إلى قائمة الشركات الصينية المشتبه في تعاملها مع الجيش الصيني.



تعني الأنباء أن المستثمرين الأميركيين لن يكونوا قادرين على شراء الأوراق المالية لهذه الشركات، وسيتعين على المستثمرين الحاليين التحول من هذه الشركات بحلول نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.



وكانت إدارة ترامب قاسية على شركات التكنولوجيا الصينية، حيث تحملت شركة هواوي (Huawei) العبء الأكبر من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.



ووافق المشرِّعون الأميركيون أيضًا مؤخرًا على خطة بمليارات الدولارات لإزالة التكنولوجيا التي قدّمتها هواوي من شبكة الاتصالات في البلاد.



ونظرًا لأن ترامب لم تتبق له سوى 5 أيام أخرى في السلطة، فستبقى هذه القرارات ما لم تنقضها إدارة بايدن الجديدة.



وأصدرت شياومي بيانًا نفت فيه أي صلات مع الجيش الصيني، قائلة إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالح الشركة ومساهميها.



ووفقًا لموقع "سي إن بي سي" (CNBC)، قالت شياومي "تؤكد الشركة أنها تقدم منتجات وخدمات للاستخدام المدني والتجاري".



كما تؤكد الشركة أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تابعة للجيش الصيني، وليست "شركة عسكرية صينية شيوعية" محددة بموجب قانون الدفاع الوطني.