تراجعت أسعار النفط وتنامت خسائره بسبب ارتفاع الدولار وانتشار فيروس كورونا.

وكان الدولار قد حافظ على ارتفاعه، اليوم الإثنين، بعد تقدم في أسعاره منذ الأسبوع الماضي، مما قلل من جاذبية السلع مثل النفط المسعرة بالعملة.

يشار إلى أن الأسعار قد شهدت موجة صعود بدأت في نهاية أكتوبر الماضي بفعل تخفيضات الإنتاج، وطلب صيني قوي.

وقد شهد خام برنت انخفاضا بنحو 30 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 54.79 دولار للبرميل، بعد تراجعه 2.3 % يوم الجمعة.

وتراجع الخام الأمريكي 21 سنتا أو 0.4 % ليسجل 52.15 دولار، بعد أن هبط 2.3 % في الجلسة السابقة، حسب "سي إن بي سي"

أما خاما القياس فقد صعدا في الأسابيع الأخيرة، متأثرين بأمرين:

يشار إلى أن أسعار النفط كانت قد تراجعت الجمعة الماضية، جراء خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي فيروس كورونا. ووفقا لـ"رويترز"، فقد هبط وقتها خام برنت 46 سنتا أو ما يعادل 0.8 % إلى 55.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربح 0.6 % قبلها وتحديدا يوم الخميس.