يواجه سكان 80 نقطة ظل تم ضبطها بولاية المدية في مجال البريد والمواصلات، حسبما تم عرضه على وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أثناء زيارته أمس الأحد لمعاينة عدة مشاريع بالولاية تزامنا وأحياء اليوم الإفريقي الـ 41 للبريد الموافق لـ17 جانفي. وبحسب ذات المسؤول فإن مصالح قطاعه قد أخذت على عاتقها التكفل ماليا بانشغالات 50 نقطة ظل في إطار صندوق الخدمة الشمولية، على أن يوكل موازاة معها التكفل بـ30 نقطة ظل المتبقية لبرامج التنمية المحلية حسب قوله.

وفي سياق متصل عاب الوزير قلة عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية التي توقف عددها عند 33 موزعا منذ سنوات على مستوى قطاع خدمة السحب الذاتي بولاية المدية، في ظل تصاعد الطلب على هذه الخدمة خاصة أوقات ذروة السحب الشهرية، واعدا بأن المصالح المركزية ستسهم في مضاعفة هذا العدد لتقريب الخدمة ضمن برنامج جواري شامل وسيشرع في ذلك في المستقبل القريب مع وصول كمية مستوردة من هذه الموزعات من الخارج. مشددا في نفس الوقت على تقوية عامل الصيانة مع التكوين المتواصل للتقنيين المختصين في ذات المجال.