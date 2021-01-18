توج أتلتيك بيلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين، بعد الوقت الإضافي 3-2 خلال لقاء النهائي الذي جمعهما على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وافتتح " البلوغرانا " باب التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، ليعادل الفريق "الباسكي" سريعا بعد دقيقتين عن طريق أوسكار دي ماركوس ، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

اللاعب "غريزمان" عاد منح مرة أخرى التقدم لبرشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء ، قبل أن يعادل " فيلاليبري " النتيجة لبيلباو في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. ليحتكم الناديان لوقتين إضافيين عادت فيه الكلمة للاعب " اينياكي ويليامز"، الذي أهدى فريقه لقبا عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الأول.

متاعب " برشلونة " لم تتوقف عند الخسارة وحسب بل وأنهى أحد أقطاب الكرة الإسبانية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أثبتت تقنية "الفيديو المساعد " اعتداءه على لاعب بيلباو " فياليبري" دون كرة وقالت وسائل إعلام إسبانية أن ميسي قد يتعرض لعقوبة قاسية ستحرمه من المشاركة لأربع أو خمس مواجهات مع فريقه.