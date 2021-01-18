بيلباو يتوّج بكأس السوبر وميسي يوّرط برشلونة
توج أتلتيك بيلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين، بعد الوقت الإضافي 3-2 خلال لقاء النهائي الذي جمعهما على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.
وافتتح " البلوغرانا " باب التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، ليعادل الفريق "الباسكي" سريعا بعد دقيقتين عن طريق أوسكار دي ماركوس ، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.
اللاعب "غريزمان" عاد منح مرة أخرى التقدم لبرشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء ، قبل أن يعادل " فيلاليبري " النتيجة لبيلباو في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. ليحتكم الناديان لوقتين إضافيين عادت فيه الكلمة للاعب " اينياكي ويليامز"، الذي أهدى فريقه لقبا عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الأول.
متاعب " برشلونة " لم تتوقف عند الخسارة وحسب بل وأنهى أحد أقطاب الكرة الإسبانية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أثبتت تقنية "الفيديو المساعد " اعتداءه على لاعب بيلباو " فياليبري" دون كرة وقالت وسائل إعلام إسبانية أن ميسي قد يتعرض لعقوبة قاسية ستحرمه من المشاركة لأربع أو خمس مواجهات مع فريقه.