شهد حجم الصادرات النفطية في الجزائر وإيراداتها انخفاضا كبيرا في العام 2020، حسب ما أعلنت عنه وزارة الطاقة.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة نشر عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، "بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات سنة 2020 نحو 82 مليون طن معادل نفط، بقيمة 20 مليار دولار، أي بانخفاض 11 بالمائة و40 بالمائة على التوالي مقارنة بعام 2019".

وتعد جائحة كوفيد-19 وتداعياتها السبب الرئيسي لانخفاض أسعار مشتقات الذهب الأسود، وبالتالي لتدهور الاقتصاد، وفق المحصلة السنوية للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن "متوسط سعر النفط تراوح عند 42 دولارا للبرميل خلال 2020 مقابل 64 دولارا للبرميل خلال العام 2019 بتراجع قارب 23 دولارا للبرميل (-35 بالمـائة)."

وباحتساب الصادرات الأخرى لقطاع الطاقة التي تشمل البتروكيماويات وغيرها، يُنتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع 22 مليار دولار (18,19 مليار أورو) العام 2020، وفق محصلة الوزارة.

وفي ما يتعلق بإيرادات الدولة، انخفضت بنسبة 32 بالمائة المداخيل الضريبية للخزينة العامة خلال 2020 مقارنة بعام 2019. أما الاستثمارات فبلغ حجمها 7,3 مليارات دولار عام 2020، أي بانخفاض نسبته نحو 30 بالمائة مقارنة باستثمارات عام 2019 والتي قُدّرت بـ10,2 مليارات دولار.

وجاء في المحصلة السنوية أنه تم توفير ألف فرصة عمل جديدة في القطاع خلال العام 2020. بموازاة ذلك "انخفضت فاتورة استيراد المنتجات البترولية إلى أقل من 700 مليون دولار أي بـ50 بالمائة مقارنة بواردات 2019".