أصدر المركز الوطني للسجل التجاري بيانا يخص، الكيفيات الجديدة المتعلقة بإجراءات الشطب من السجل التجاري على الصعيد الجبائي.

وأفادت المديرية العامة للضرائب في مذكرة موجهة لذات المركز عن "تبليغ المصالح الجبائية بالتعديلات المتعلقة بالشطب من السجل التجاري والوثائق لمطلوبة".

وجاء في البيان، ينهي المركز الوطني للسجل التجاري إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين أشخاص طبيعيين أو معنويين الذين يلتمسون شطب سجلاتهم التجارية أنه تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 16-20 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لـ 31 ديسمبر 2020 يتضمن قانون المالية لسنة 2021 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 83، فإن عملية شطب السجلات التجارية تتم على أساس تقديم شهادة صنف (C n°20 ) كما يلي:

بالنسبة للخاضعين لنظام الربح الحقيقي: شهادة صنف C n°20 مؤشر عليها من طرف المصالح الجبائية تحمل عبارة "قام المكلف بالضريبة بإيداع ميزانية التوقف عن النشاط، قصد شطب السجل التجاري".

بالنسبة للخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة: شهادة صنف C n°20 مؤشر عليها من طرف المصالح الجبائية تحمل عبارة "قام المكلف بالضريبة بتسجيل التصريح النهائي صنفG n° 12 Bis ، قصد شطب السجل التجاري".

وتبقى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين من أجل تقديم أية معلومات إضافية.