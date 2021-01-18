كشفت وسائل إعلام تونسية أن إدارة نادي شبيبة الساورة ، راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع شكوى بالنادي الإفريقي التونسي من أجل المطالبة بالمستحقات المالية في صفقة انتقال اللاعب إبراهيم فرحي.

وحسب موقع " فوت 24" التونسي فإن اللاعب انتقل إلى صفوف نادي باب الجديد خلال الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 150 ألف أورو ، إلا أنه لم يشارك في أي لقاء رسمي بعد فشل إدارة الفريق في رفع عقوبة المنع من الانتداب.

وكان فريق نصر حسين داي قد طالب في وقت سابق النادي الإفريقي بمبلغ 200 ألف أورو والخاصة بصفقة انتقال لاعبه زين الدين بوتمان.