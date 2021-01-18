قال رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، ناصر ألماس بأن فريقه عاد بفوز مهم من سطيف، كما أثنى على جماهير النادي الذين لا يبخلون في مساندة ناديهم.

وحسب الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك فإن ألماس أكد ضرورة دعم التشكيلة معنويا وماديا، كاشفا في الوقت ذاته بأن اللاعبين سيلتقون اليوم الإثنين، توفيق حكّار، الرئيس المدير العام لسوناطراك.

ويحتل مولودية الجزائر وصافة المحترف الأول بسبع عشرة نقطة منقوصا من مباراة واحدة وبفارق نقطتين عن المتصدر وفاق سطيف.