أفرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين عن القائمة الخام لأسماء المستفيدين من حصة 1146 وحدة سكنية في قصر البخاري جنوبي المدية، وهذا بعد طول ترقب وانتظار وتفحص دقيق لهويات الذين تم تعليق قوائمهم عبر عدة نقاط بالمدينة وأحيائها الشعبية لإطلاع السكان عليها، كما تم فتح شبابيك لتلقي الطعون على مستوى القاعة المتعددة الرياضات الشهيد حركات محمد بنفس المدينة.

حسبما أوردته مصالح دائرة قصر البخاري على صفحتها التواصلية، مشيرة إلى أن العملية ستتواصل بتوزيع 1600 وحدة سكنية اجتماعية أخرى المتواجدة بمنطقة الفيض الأحمر، لاحقا بعد انتهاء أشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات الموشكة على الانتهاء.

وبذلك سيحظى الكثير من طالبي السكن بصيغته الاجتماعية بتحقيق مطلبهم وفق الشروط القانونية المعمول بها.