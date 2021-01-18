أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الإثنين، بأن عدد ضحايا الزلزال القوي والفيضانات في الأجزاء الوسطى من إندونيسيا ارتفع إلى 96 قتيلا، مع اضطرار قرابة 70 ألف شخص على النزوح من منازلهم والاحتماء في ملاجئ.

وقال المتحدث باسم الوكالة، راديتيا جاتي، إن إجمالي 81 شخصا لقوا مصرعهم بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6,2 درجة والهزة الارتدادية التي بلغت قوتها 5,9 في مقاطعة سولاويسي الغربية يومي الخميس والجمعة، كما أعلن عن مصرع 15 شخصا في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية التي تشهد فيضانات منذ 14 جانفي الجاري.

وأوضح جاتي أن الزلزالين أجبرا 28 ألف شخص على الاحتماء في 25 مركز إجلاء في مدينة ماموجو ومنطقة ماجيني في مقاطعة سولاويسي الغربية، بينما تسببت الفيضانات في احتماء 40 ألف آخرين في ملاجئ بمقاطعة كاليمانتان الجنوبية.

وأشار إلى أن عدد المنازل التي تضررت جراء الزلزالين ارتفع إلى 1150 في المنطقة، كما دمرت خمسة مبان مدرسية هناك.