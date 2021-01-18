برأت محكمة فلاوسن وهران صبيحة اليوم الإثنين، 13 مواطنا وانتفاء وجه الدعوى للناشط في الحراك الشعبي، حسان كاشور المتوفي بكوفيد-19، بتهمة التجمهر خلال التجمع الانتخابي للمرشح عبد العزيز بلعيد لرئاسيات 12/12/2019.

بعد عدة تأجيلات متتالية أصدرت محكمة فلاوسن حكما ببراءة المتهمين بالتجمهر الغير مرخص والمعنيون منهم لوكيل جميلة، ونور الدين قليل صحفيان، شويشة قدور، نائب الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وأستاذ جامعي على غرار كل من هلال سليمة وكبير صليحة، بلقاسم وليد طالب جامعي، "بوطاوس إبراهيم"، "غربي موسى"، "عباس عبد الهادي"، "قاسم سعيد"، "بلعتبي أمين" ، "بوعكة عبد القادر"، والمرحوم "كاشور حسان" رحمه الله تعالى، حسب الأستاذ فريد خميستي.

جعفر بن صالح