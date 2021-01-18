كشفت التنسقية الوطنية لموظفي الصحة، أن نسبة الوقفات الاحتجاجية لموظفي قطاع الصحة على المستوى الوطني وفي جميع الولايات بلغت 69 بالمائة.

وأوضح بيان التنسيقية، أمس الأحد، أنه "تبعا لاجتماع المجلس الوطني السابق والذي حدد يومي 17 و 18 جانفي موعدا للوقفات الاحتجاجية على المستوى الوطني لتنسيقية الصحة، مؤكدا أن الوقفات الاحتجاجية كانت سلمية وذات طابع مطلبي لجميع موظفي الصحة ولم تحدث أي انزلاقات خارج الأطر المسطرة لهذا الاحتجاج الذي وفق في بدايته وبلغت نسبة المشاركة فيه 69 بالمائة ".

وأضاف البيان ذاته، "أن الخطوة التي قامت بها تنسيقية الصحة وعلى رأسها المنسق الوطني كليبي بدر الدين، تعتبر خطوة ناجحة في رفع مطالبهم المتمثلة في الخروج من الوظيف العمومي، ترقية مساعدي التمريض، الترقية الآلية، تعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة، المنحة الثالثة والرابعة لكوفيد، رفع الأجر القاعدي، تحسين ظروف العمال، تصنيف أطباء جراحة الأسنان، ترقية الآلية للأطباء العاملين، تفعيل بطاقة الشفاء مائة بالمائة وغيرها من المطالب المشروعة وبعض الحقوق التي سلبت من القطاع مثل التقاعد المسبق والنسبي".