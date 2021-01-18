أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، عن توقيف 630 شخصا أغلبهم من القُصّر، وذلك في إطار احتجاجات ليلية تشهدها البلاد منذ أيام على خلفية رفض حظر التجوال المفروض ضمن تدابير كورونا.

وأفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، في تصريحات نقلتها قناة "نسمة" الخاصة، إن قوات الأمن والحرس الوطنيين تصدت بنجاعة وحرفية لمحاولات الاستيلاء والنهب لأملاك عامة وخاصة في أحداث شغب شهدتها مناطق في البلاد.

وأضاف تم إيقاف 630 شخصا أغلبهم من القُصّر، معتبرا أن "الأحداث الليلية التي شهدتها البلاد هي أعمال شغب ولا علاقة لها بالاحتجاج الذي يكون مبنيا على طلب واضح ومشروع وفي وضح النهار بالطرق القانونية".

واتهم الحيوني المحتجين بإشعال إطارات مطاطية وإغلاق الطرقات واستهداف الأملاك الخاصة والعامة. وقال إن العديد من عناصر الشرطة تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة "وصلت إلى حد الحرق بالمولوتوف''.

وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، انتشرت قوات الجيش التونسي في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية، وذلك بعدما شهدت البلاد موجة احتجاجات على مدار اليومين الماضيين. وقالت قناة "نسمة" التونسية إن "الوحدات العسكرية عززت تواجدها بولايات سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة قصد حماية المقرات السيادية، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري.