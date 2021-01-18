تمكنت عناصر أمن دائرة الڨرارم ڨوڨة بولاية ميلة من توقيف 03 أشخاص وحجز 330 قرصا من المؤثرات العقلية، و09 قارورات من السوائل المهلوسة، بالإضافة إلى 155 وحدة من المشروبات الكحولية بمدينة الڨرارم ڨوڨة.

وتمكنت عناصر الشرطة من توقيف مشتبه فيهما بالغين من العمر 36 و 46 سنة، بتفتيشهما عثر بحوزتهما على 67 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي قدره 6500 دج من عائدات الترويج. بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكنيهما أين عثر على 263 قرصا من المؤثرات العقلية و09 قارورات من السوائل المهلوسة داخل مسكن أحدهما، بعد استكمال الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بميلة.

في السياق ذاته تم توقيف شخص يبلغ من العمر 61 سنة يقوم ببيع وترويج المشروبات الكحولية على متن سيارته السياحية وسط المدينة، حيث عثر عناصر الشرطة على 155 وحدة من الخمور مختلفة الأنواع والأحجام داخل سيارته، ليتم تقديمه أمام النيابة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.