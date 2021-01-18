أكّدت صحيفة ''Merkur'' الألمانية، اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع المنقضي بأحد مستشفيات ولاية بافاريا. وقال ''فرانز نيديربول'' مدير المستشفى، إن المختصين اكتشفوا الطفرة في الفيروس خلال اختبار عينات من بعض المرضى، بواسطة جهاز تحليل جديد حصلت عليه المؤسسة مؤخرا.

وبعد اكتشاف هذا التحور في الفيروس، اتصل أطباء المستشفى بزملائهم من مستشفى "شاريتيه"، الذين أكدوا أن الحديث قد يدور عن نوع جديد من فيروس SARS-CoV-2.

ونقلت الصحيفة عن فرانز نيديربول، تأكيده أن مصدر هذه الطفرة لا يزال غامضا، وكذلك مدى عدوى النوع الجديد من الفيروس.

كما نقلت روسيا اليوم عن الأطباء قولهم إنه لا يمكنهم في الوقت الراهن، تقديم معلومات دقيقة حول مواصفات هذه الطفرة التي تحتاج لدراسة إضافية. وقد تظهر التفاصيل في نهاية يناير. وقال فرانز نيديربول: "منذ بداية انتشار الوباء، تم اكتشاف أكثر من 12 ألف تغيير في بنية الفيروس، في مختلف أنحاء العالم".