تعود اليوم أربعة عناصر أساسية في تشكيلة شبيبة القبائل إلى أجواء التحضيرات بعد غيابها عن المقابلة الأخيرة للفريق أمام وداد تلمسان لأسباب مختلفة.

وحسب الصفحة الرسمية لنادي "الكناري" على الفايسبوك فإن كل من بن شعيرة ، حمرون ، سوياد وفيصل حدوش منتظرون خلال حصة الاستئناف.

عودة الرباعي الذين يعدون أبرز ركائز الفريق ستجعل المدرب دونيس لافان في وضعية مريحة ، تجعله يحضّر لمواجهة شبيبة الساورة المبرمجة الجمعة المقبلة بملعب 1 نوفمبر في ظروف جيدة.

وتدخل المواجهة ضمن مباريات الأسبوع التاسع من المحترف الأول.