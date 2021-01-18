تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول الداخلي بأمن ولاية خنشلة، في إطار نشاطاتها الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى أنواعها من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ستة أشخاص تورطوا في قضية تزوير واستعمال المزور في وثيقة رسمية خاصة بملف قاعدي لمركبة سياحية ذات منشأ أجنبي، حسبما استفيد اليوم الإثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

واستنادا إلى ذات المصدر فإن وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن الحضري الأول بخنشلة مفادها وجود سيارة مشبوهة ظلت مركونة لمدة طويلة بالقرب من إحدى العمارات بوسط مدينة خنشلة. وأضاف بأن قوات الشرطة تنقلت إلى عين المكان حيث تم تحويل المركبة إلى مقر الشرطة ومواصلة عمليات البحث والتحري التي أفضت إلى تحديد هوية صاحبها، موضحا بأن الأمر يتعلق بشخص في العقد الثالث من العمر مقيم بخنشلة صرح بأن السيارة ملك له اشتراها من السوق الأسبوعية لإحدى الولايات الشرقية. وبعد تعميق الأبحاث والتحريات تم التوصل إلى المالك الأصلي للسيارة الذي تم توقيفه والاستماع إلى أقواله التي صرح خلالها بأنه اشترى السيارة عن طريق المزاد العلني ليواصل عناصر الشرطة أبحاثهم حول صحة أقوال المشتبه فيه ومدى مطابقة وثائق السيارة بالملف القاعدي للمركبة حيث تبين أن السيارة لم تشتر من المزاد العلني وأن وثيقة "شهادة البيع" المرفقة بالملف القاعدي للمركبة مزورة كما أن ختم الوثيقة مزور ليتم توقيف مالكها بالإضافة إلى 5 أشخاص آخرين يشتبه تورطهم في العملية.

وأفاد ذات المصدر، بأن عناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية خنشلة قاموا بإنجـاز ملـف جزائي ضـد المشتبه فيهم عن جرم "التزوير واستعمال المزور في وثيقة رسمية تصدرها الإدارات العمومية (شهادة بيع) وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي والبيع والشراء لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية المعمول بها"، بموجبه تم تقديمهم أمام الجهات القضائية بخنشلة.