إذا كنتِ أمًّا جديدة فربما تقلقك أي تفصيلة غير معتادة تخص رضيعك، ومن التفاصيل المقلقة للأمهات الجدد قشرة الرأس التي تظهر لدى الأطفال الرضع، حيث تندهش الأم التي تبذل قصارى جهدها للعناية بالرضيع ونظافته من تراكم هذه القشرة وقد تهرع مسرعة إلى الطبيب.

أسباب ظهور قشرة الرأس لدى الرضع؟

يطلق عليها قبعة المهد وهي عبارة عن التهاب جلدي يؤدي لظهور طبقة من الجلد السميك يميل لونه إلى اللون الأصفر أو الأحمر أحيانًا، وتحدث نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تمر بها الأم في أثناء الحمل والتي يمر بها الطفل أيضًا خلال الولادة. وهي غير مؤذية لكنها قد تتسبب الشعور بالحكة، وقد تظهر في أماكن أخرى غير الرأس مثل الجبهة والحاجبين وثنيات الذراعين.

هل تضر قشرة الرأس الرضيع ويجب التخلص منها؟

القشرة في حد ذاتها غير مؤذية طالما أنها لا تضايق الرضيع ولا تسبب له الحكة، وفي الغالب هي لا تضايق سوى الأم التي يمكن أن تنزعج من مظهرها. وفي بعض الحالات النادرة قد تتسبب في حدوث عدوى، لكنها حالات نادرة وغالبًا ستختفي القشرة دون تدخل خلال السنة الأولى من عمر الرضيع.

5 خطوات للعناية برأس طفلكِ الرضيع:

1 غسل فروة رأسه مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًّا: وذلك باستخدام شامبو خفيف مخصص للأطفال الرضع، سيساعد هذا على التخلص من بقايا القشور العالقة برأس طفلك وشعره. 2 تناولكِ مكملًا غذائيًّا يحتوي على فيتامين "ب 7" البيوتين: إذا كنتِ مرضعة قد يفيد طفلكِ تناولكِ فيتامين"ب 7" (البيوتين)، الذي يشكل عاملًا مهمًّا لسلامة البشرة، ولكن يفضل استشارة طبيبكِ قبل تناوله .

3 استخدام فرشاة شعر ناعمة: فرشاة الشعر الناعمة المخصصة للرضع ستساعدك على التخلص من القشرة، استخدميها خلال استحمام الرضيع عندما يكون رأسه مبللًا ودلكي رأسه بها. لكن لا تحاولي استخدام أصابعك أو أظافرك في إزالة القشرة كي لا يؤدي هذا لحدوث التهابات برأسه.

4 تدليك رأسه بزيوت طبيعية: استخدمي الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت المخصص للأطفال، ضعي قطرات قليلة من الزيت على فروة رأس الطفل قبل أن تبدئي في تدليكها بفرشاة الشعر الناعمة، لاتخلطي الزيوت وإنما اختاري نوعًا واحدًا.

5 الجئي لطبيب الأطفال عند الحاجة: إذا لاحظتِ عدم حدوث تحسن أو إذا تعرضت فروة الرأس للعدوى، استشيري طبيب الأطفال ليصف لك مرهمًا موضعيًّا أو علاجًا مناسبًا يساعدكِ في تحسن حالة رضيعكِ.