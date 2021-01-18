أفتتحت اليوم الإثنين بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم للمنتخبات الوطنية لأقل من 15 سنة وهي الدورة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالمغرب 2021.

فعلى ملعب 5 جويلية يواجه المنتخب الجزائري نظيره الليبي، فيما يلتقي يوم الخميس المنتخب التونسي ضد منافسه الليبي، على أن يكون المشهد الختامي يوم الأحد بمقابلة تجمع بين تونس والجزائر.

وأكد مدرب المنتخب الوطني محمد لاسات خلال ندوته الصحفية الأخيرة أن العناصر الوطنية جاهزة للدخول بقوة خلال أولى المواجهات.