شرعت صبيحة اليوم مصالح أمن ولاية جيجل في حملة واسعة لإزالة الحواجز ومختلف المواد التي قام بنصبها بعض التجار والمواطنين بشكل عشوائي على مستوى مختلف الأرصفة وحواف الطرق، والتي أضحت تعيق حركة مرور السيارات والمشاة على حد سواء.

العملية التي انطلقت من شارع كعولة تونس بحي أيوف بعاصمة الولاية، والتي تتم بالتنسيق مع مصالح بلدية جيجل، سخرت لها ـ حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية ـ آليات وشاحنات وكذا تشكيلات من عناصر الشرطة، حيث تهدف بالأساس إلى تطهير الشوارع من كل الحواجز والمعوقات، وتسهيل تنقل المواطنين. كما يتم بالموازاة مع ذلك - يضيف ذات المصدر- تحسيس أصحاب المحلات التجارية ببعض التصرفات الغير قانونية التي يرتكبونها خلال نشاطهم، والتي تتعلق أساسا باستغلال المساحات المحاذية لهم وعرض السلع بطرق غير قانونية.

يأتي في وقت أحصت فيه ذات المصالح بمختلف وحداتها المنتشرة عبر الولاية خلال السنة الماضية 628 قضية تخص محاربة مختلف الظواهر السلبية في المجتمع، على غرار تشييد بنايات فوضوية وبدون رخصة، البيع غير الشرعي في الطريق العام، الاستحواذ على الأرصفة والمساحات العمومية، عرض السلع خارج المحلات، إنشاء حظائر غير شرعية للمركبات، الاعتداء على المساحات الخضراء، خلق مفرغات عشوائية...وغيرها، والتي أحيل المتورطون فيها على العدالة.