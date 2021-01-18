أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس،اليوم الإثنين، تحذيرا شديد اللهجة، حيث قال أن العالم "على شفا فشل أخلاقي كارثي"، فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، داعيا إلى توزيع "أكثر إنصافا".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لـمنظمة الصحة العالمية أن "أسلوب (أنا أولا) لا يجعل الأكثر فقرا وضعفا في العالم في خطر فحسب، لكنه سيأتي بنتائج عكسية أيضا".

ودعا الدول والشركات المصنعة للقاحات، إلى مشاركة الجرعات المضادة لـ"كوفيد-19" بشكل "أكثر إنصافا" في جميع أنحاء العالم. وتابع: "في نهاية المطاف، لن تسفر هذه التصرفات إلا عن إطالة أمد الوباء"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.