حقق المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة، اليوم الإثنين، فوزا ثمينا على حساب نظيره الليبي في افتتاح دورة شمال إفريقيا المقامة بالجزائر.

وجاء فوز "الخضر" بشق الأنفس في الدقائق الأخيرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، رغم الأفضلية الواضحة للمنتخب الوطني طيلة أطوار المقابلة التي احتضنها ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

وتجرى المنافسة على شكل بطولة مصغرة بمشاركة ثلاثة منتخبات وهي الجزائر (البلد المنظم)، تونس وليبيا، حيث يتأهل صاحب المركز الأول إلى النهائيات القارية المقررة بالمغرب.

وسيواجه "الخضر" في اللقاء القادم نظيره التونسي يوم الأحد القادم، لكن قبل ذلك ستلعب مواجهة بين المنتخبين الليبي والتونسي هذا الخميس بنفس الملعب.

ويبقى هدف النخبة الوطنية الأول هو التأهل للنهائيات القارية لهذه الفئة.