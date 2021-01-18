نوه وزير الصحة الموريتاني، نذير ولد حامد، اليوم الاثنين، بنوعية الخدمات التي قدمتها البعثة الطبية الجزائرية لفائدة المصابين بفيروس كورونا في هذا البلد الشقيق.

وصرح الوزير الموريتاني لدى استقباله للبعثة الطبية الجزائرية، أن العمل الذي قام به أعضاء هذه البعثة المتخصصة عبر 4 مستشفيات تم بشكل "منسق ومنظم" مع زملائهم الموريتانيين، مما لقي "ترحيبا كبيرا" من قبل المرضى، وهو ما ساهم --مثلما قال-- في دعم الفرق الموريتانية بالخبرة الجزائرية، لاسيما بالنسبة للحالات الاستعجالية.

وأشار بالمناسبة إلى وجود مشروع لاتفاقية تعاون بين البلدين تشمل عدة مجالات من بينها الموارد البشرية والأدوية والصيانة وشبه الطبي والتكوين، معربا عن أمله في التعجيل بتجسيد هذه الاتفاقية في "أقرب الآجال".

وستعمل هذه الاتفاقية --مثلما أضاف-- على "رفع مستوى قدرات الأسلاك الطبية وتطوير برامج الوقاية وتبادل الخبرات التقنية".