أغلقت قوات الأمن الأمريكية العاصمة واشنطن، اليوم الاثنين، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها بسبب تهديد أمني خارجي.

وأخلت قوات الأمن الجهة الغربية بمبنى الكونغرس حيث تجري استعدادات مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بسبب تهديد خارجي.

و قالت وسائل إعلام أمريكية إنه جرى إغلاق مبنى الكونغرس الأمريكي ومنع الدخول إليه أو الخروج منه بسبب تهديد أمني.

وأضافت أن حريقًا اندلع على بعد أحياء من مبنى "الكابيتول" ولا خطر أو خلفية أمنية للحريق، موضحة أن الحريق وقع في خيمة للمشردين قرب مبنى الكابيتول ولم يتم تسجيل إصابات.