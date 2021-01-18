عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، العميد قربوع مراد، رئيسا لأركان القوات البحرية.

وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه بناء على المرسوم الرئاسي، المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، تم تعيين العميد مراد قربوع رئيسا لأركان القوات البحرية.

وسيخلف العميد قربوع في هذا المنصب اللواء محفوظ بلمداح الذي أنهيت مهامه، وتم تعيينه قائدا للقوات البحرية بالنيابة وفق ما جاء في مراسيم رئاسية بالجريدة الرسمية.

وكان قائد أركان الجيش الوطني، الفريق السعيد شنقريحة، قد أشرف قبل أيام على التنصيب الرسمي للواء محفوظ بن مداح، قائداً للقوات البحرية بالنيابة، خلفا للواء محمد العربي حولي الذي أنهيت مهامه.