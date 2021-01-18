انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الإثنين، أمام نظيره البرتغالي في المقابلة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للبطولة العالمية المقامة حاليا في مصر.

ورغم تحسن آداء "الخضر" نسبيا مقارنة بالمقابلتين السابقتين ضد المغرب وإيسلندا إلا أن ذلك لم يكن كافيا لزملاء بركوس في صنع المفاجأة.

وانتهت المقابلة بفارق 7 أهداف للمنتخب البرتغالي بنتيجة 26-19 ما سيضمن للنخبة الوطنية باحتلال المرتبة الثالثة في المجموعة والتأهل للدور القادم.