استانف اليوم فريق اولمبي المدية تحضيراته استعدادا لمباراة اتحاد بسكرة المقررة الجمعة المقبل على ارضية ميدان ملعب الشهيد امام الياس و هذا بعد أن استفاد رفقاء خلف الله من راحة ليومين وهذا بحضور جل اللاعبين تحت قيادة المدرب شريف حجار، وسجل الفريق بعض الغيابات بسبب الاصابة و يتعلق الأمر بكل من مسعودان، الطيب و شرفاوي الذين خضعو لحصة علاج مع طبيب الفريق، واكد المدرب المساعد عوامري عبدالغني أن نقاط مباراة فريقه امام اتحاد بسكرة هامة للفريق الذي بعد عودته بالزاد كاملا في الجولة الفارطة من عين مليلة مصمم على الحفاظ على ديناميكيه الانتصارات التي حققها في الجولات الأربعة الاخيرة.