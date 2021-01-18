في اول ظهور له منذ سنوات نشر الفنان الكوميدي، عثمان عريوات، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو يعلن فيه عن حسابه الوحيد على موقع انستاغرام.



الفنان عريوات شكر محبّيه على "دعمهم ومساندتهم وتعاطفهم" معه، كما تحدث عن الأوقات الصعبة التي عاشها في الفترة الماضية:"أشكر الجمهور الوفي وكل من أحبنا وتعاطف معنا وساندنا في الأعوام الصعبة إلى يومنا هذا".



وقال الفنان:"أترحم على كل الإخوان الفنانين الذين رحلوا عنا، وأتمنى من الدولة أن تعتني بأولادهم وأهلهم، وأتمنى لهم أن تتغير أحوالهم إلى ما هو خير"، وختم عثمان عريوات بالقول:"شكرا لكل الشعب على تقديره واحترامه لنا".