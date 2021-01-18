استلمت اول امس عائلة بن عمارة دعوة من ادارة مستشفى (اجيبادال ) باسطنبول بتركيا من اجل أن تخضع ابنتهم اصالة (7سنوات) للمراقبة الطبية بعد اجراءها لعملية جراحية على مستوى الظهر بسبب معاناتها من داء السكولوليوز،ومن ثم فك الجهاز الحديدي المثبت بين عمودها الفقري والراس والذي اتعب اصالة كثيرا طيلة هذه المدة.



اكد بن عمارة فضيل والد الطفلة اصالة القاطنة ببلدية وامري بالمدية للخبر أن حالة ابنته بعد مرور اربعين يوما على اجراءها للعملية تتحسن بمرور الايام و هي خلال هذه الفترة تجري حصص التاهيل الحركي بالبيت بمعدل خمس مرات في اليوم بمساعدة والديها اعتمادا على فيديو مسجل من ادارة المستشفى.



الا أن الامر الذي ادخل عائلة اصالة في حيرة من أمرها أن امكانياتها المدية محدودة وغير قادرة على توفير مبلغ 60 مليون على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في ظل غلق المحال الجوي من قبل الخطوط الجزائرية بسبب كوفيد19 وهي تكلفة سفر ابتنهم اصالة الى اسطنبول مجددا بتاريخ العاشر من شهر مارس المقبل حتى تخضع لرقابة الطاقم الطبي التركي الذي اجرى لها للعملية الجراحية...و تناشد عائلة اصالة المحسنين واهل البر والإحسان الذين تضامنوا مع ابنتهم طيلة سنة كاملة و تمكنوا من جمع 350 مليون لاجراء هذه للعملية اكمال جميلهم لأصالة وتمكينها من السفر الى تركيا.