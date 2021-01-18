وقع كل من النادي الرياضي الهاوي لمولودية الجزائر والشركة الرياضية ذات أسهم "العميد" اليوم الاثنين على اتفاقية شراكة تسمح للطرفين بالامتثال للنصوص التشريعية الجزائرية وتعزيز تعاونهما من أجل ترقية "علامة المولودية".



وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس إدارة النادي، عبد الناصر ألماس أن "الاتفاقية التي وقعناها اليوم كان سيتم توقيعها بالأحرف الاولى في 2015 طبقا لمرسوم القانون 15-73. ولقد توصلنا الآن إلى اتفاق مع الشركة الرياضية ذات أسهم مما سيسمح بالامتثال إلى القوانين التشريعية الجزائرية وتعزيز تعاوننا من اجل ترقية علامة المولودية".



وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش حفل نظمته سوناطراك على شرف مولودية الجزائر التي نجحت في بلوغ دور المجموعات لرابطة أبطال أفريقيا علاوة على احتلالها للمركز الثاني حاليا في البطولة الوطنية الاولى بفارق نقطتين عن صاحب المرتبة الأولى نادي وفاق سطيف.



من جهته قال رئيس النادي الرياضي الهاوي لمولودية الجزائر، تركي مسعودي أن هذه الاتفاقية تتضمن شقين: "شق مالي لاستعمال الاسم المختصر والالوان إضافة إلى إعادة تهيئة وتجهيز فيلا الشراقة (الجزائر العاصمة) لتزويد النادي الرياضي الهاوي بمقر يليق بهذا النادي الكبير".



وأردف بالقول "أما الجانب الرياضي فيتعلق بضم عضوين من النادي الرياضي الهاوي إلى مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم مع استرجاع الأقسام التي تدخل ضمن دمج المجمع الرياضي البترولي والنادي الرياضي الهاوي".



وأكد السيد مسعودي كذلك انه سيتم قريبا تنصيب لجنة لتحضير احتفالات مئوية النادي.



من جهته اعرب أسطورة مولودية الجزائر عمار بتروني عن امله في أن تساهم هذه الاتفاقية في الانجاز السريع لمركز التكوين بزرالدة (الجزائر العاصمة)، مضيفا ان إنجاز هذا المركز "سيساهم في تطوير وتألق المولودية على المستويين الوطني والقاري" متمنيا ان تكون هذه المنشأة "عملية في أقرب الآجال".