المغرب يسجل أول إصابة بالسلالة المتحورة لكورونا

العالم
19 يناير 2021 () - إ.ب/وأج
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سجل المغرب أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخراً بالمملكة المتحدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحالة المؤكدة رصدت بميناء طنجة- المتوسط شمال المغرب، لدى مواطن مغربي قادم من إيرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا بجنوب فرنسا، مبيناً أن الشخص المصاب لا تظهر عليه أية أعراض، وهو حالياً تحت العزل الصحي.

إثر ذلك، قررت السلطات المغربية المختصة، كإجراء وقائي، تعليق الرحلات الجوية للمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وإيرلندا ونيوزيلندا، ابتداءً من 19 جانفي الحالي وحتى إشعار آخر.

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كورونا

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