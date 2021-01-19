سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة عدة تدخلات تمثلت في إنقاذ أشخاص اختنقوا بالغاز وإسعاف آخرين تعرضوا لإصابات في حوادث مرور .

وأفاد بيان لذات المصالح عبر موقعها على الفايسبوك، أن إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة البرواڨية تدخلت في حدود الساعة الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء وخمس دقائق من أجل إسعاف وإنقاذ 07 أشخاص مختنقينبالغاز في المكان المسمى حي 01 نوفمبر بلدية و دائرة البرواڨية.

وأضاف ذات المصدر أن الضحايا تتراوح أعمارهم مابين (سنة ونصف و76 سنة) من عائلة واحدة ومن الجنسين، وجدوا وهم يعانون من ضيق في التنفس وغثيان منهم ضحية واحدة فاقدة للوعي، أصيبوا بالاختناق إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء والمدفآة ، حيث تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى البرواڨية.

من جهتها تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة السواڨي في حدود الساعة الثامنة من ليلة البارحة، من أجل حادث مرور وقع بالمكان المسمى جبل بوحبل على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بلدية و دائرة السواڨي، الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين وشاحنة صغيرة خلف إصابة 05 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين( 17 و31 سنة )، لديهم إصابات متفاوتة الخطورة ، تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مستشفى البرواڨية.