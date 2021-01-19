قضت محكمة عين ماضي بولاية الأغواط ببراءة رئيس المجلس الشعبي لبلدية الأغواط والأمين العام بالنيابة للبلدية وعدة نواب بذات المجلس البلدي، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

وقد حققت الجهات القضائية شهر ديسمبر المنقضي مع كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية الأغواط ( م- ب) ونائبه (ع- ب) ونائبه الثاني (ع- م) ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية (ح-ب) ورئيس لجنة التعمير (م- ب) وكذا الأمين العام بالنيابة للبلدية (م- ر) في قضية تتعلق " بالتلاعبات في القائمة الاسمية للمستفيدين من القطع الأرضية الصالحة للبناء ببلدية الأغواط"، حسب المصدر ذاته.

ومن المنتظر أن يعود المعنيون الذين كانوا قد خضعوا لتوقيف تحفظي مؤقت، يوم 24 ديسمبر الماضي إلى مناصبهم بعد صدور حكم البراءة هذا الثلاثاء، كما ذكرت من جهتها مصالح دائرة الأغواط.