قرر وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، إيفاد لجنة وزارية إلى ولاية الطارف الأسبوع القادم من أجل متابعة تقدم أشغال مشروع الطريق السیار شرق-غرب.

وقال الوزير شيعلي على هامش زيارته الميدانية إلى الطارف، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المُشكلة من إطارات الوزارة ستقف على العراقیل التي حالت دون تسلیمه في الوقت المحدد. كما تقرر عقد اجتماع بمقر الوزارة، مع كافة المتدخلین والمعنیین بالمشروع، لتحديد موعد دقیق لتسلیمه.

وشدد وزير الأشغال العمومية على ضرورة الالتزام بالآجال المُسطرة لتسلیم المشروع الذي يكتسي أھمیة وأبعاد إستراتیجیة واقتصادية لا تتحمل أي التأخیر.