شرع المدرب الجديد لفريق نصر حسين داي، دزيري بلال، رسميا في عمله على رأس الجهاز الفني، عقب اتفاقه مع المسيرين على جميع تفاصيل الصفقة.

وأشار الموقع الرسمي لنادي النصرية أن دزيري أشرف على حصة الاستئناف، التي خاضها الفريق يوم الإثنين، بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة، حيث اجتمع باللاعبين، وقدم لهم طريقة العمل خلال الفترة المقبلة.

وكان دزيري قد غادر أهلي برج بوعريريج الأسبوع الماضي، عقب الهزيمة الثقيلة المسجلة في داربي "الهضاب العليا" أمام وفاق سطيف بنتيجة 1-5، وهو ما عقد أكثر وضعية الأهلي المتواجد في المرتبة الأخيرة للترتيب العام.

من جهته، دفع المدرب نذير لكناوي ثمن الانطلاقة السيئة لأصحاب اللونين "الأحمر والأصفر" الذين فشلوا في تحقيق الانتصار حتى لقاء جمعية الشلف 1-0، لحساب الجولة السابعة للبطولة.

وأشارت إدارة النصرية على موقعها الرسمي أيضا أن المدرب علي بوجمعة سيكون مدربا مساعدا رفقة ونوغي كمحضر بدني، في انتظار استقدام مدرب للحراس.

وسبق لدزيري أن أشرف على نصر حسين داي، الذي تكون فيه، ثلاث مرات، منها مرتان كمدرب مساعد. وتزامنت عودته لدى استقبال "النصرية" لنجم مڨرة لحساب الجولة التاسعة من الرابطة الأولى المحترفة المقررة يوم الجمعة القادم بداية من الساعة الثانية ونصف.